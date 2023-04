Salute | antistaminico per ingrandire seno e glutei | allarme per moda social

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) -per l'ennesima '' pericolosa per lache, ancora una volta, 'viaggia' sui, in particolare Tik Tok: questa volta il rischio arriva da un, il Periactin, utilizzato dalle ragazze per il suo 'effetto collaterale' di far aumentare il volume di, pur restando magre e con la vita sottile. Un uso improprio con gravi effetti collaterali che, in Francia, ha portato autorità sanitarie e specialisti a lanciare un'allerta. "Un uso senza controllo medico può favorire la comparsa di effetti avversi come sonnolenza, ridotta vigilanza, visione offuscata, vertigini, allucinazioni, ritenzione urinaria, costipazione, palpitazioni cardiache e anomalie dell'emocromo", ha avvertito ...

