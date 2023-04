Salerno: rinviata Mostra della Minerva a causa del maltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, la Mostra della Minerva, in programma dal 14 al 16 aprile alla Villa Comunale di Salerno, sarà rinviata ad una data successiva. Molto probabilmente l’evento si svolgerà dal 12 al 14 maggio prossimi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Adelle avverse condizioni meteorologiche previste, la, in programma dal 14 al 16 aprile alla Villa Comunale di, saràad una data successiva. Molto probabilmente l’evento si svolgerà dal 12 al 14 maggio prossimi. Segui ZON.IT su Google News.

