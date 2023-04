Salerno, le misure contro l’abbandono selvaggio della spazzatura (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera da parte del Comune di Salerno per il contrasto dell’abbandono selvaggio della spazzatura: sono stati messi in campo guardie ambientali e fototrappole che segnaleranno chi non conferirà correttamente i rifiuti. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, le guardie ambientali avranno il potere di sanzionare gli incivili. L’iniziativa è partita dall’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, anticipando che l’iter burocratico è quasi giunto al termine per le due associazioni che hanno partecipato al bando, con i decreti già firmati. Il servizio potrebbe partire già la settimana prossima. «In questa settimana, associazioni e volontari si stanno organizzando per la partenza del servizio e credo che già la prossima settimana si ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera da parte del Comune diper il contrasto del: sono stati messi in campo guardie ambientali e fototrappole che segnaleranno chi non conferirà correttamente i rifiuti. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, le guardie ambientali avranno il potere di sanzionare gli incivili. L’iniziativa è partita dall’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di, Massimiliano Natella, anticipando che l’iter burocratico è quasi giunto al termine per le due associazioni che hanno partecipato al bando, con i decreti già firmati. Il servizio potrebbe partire già la settimana prossima. «In questa settimana, associazioni e volontari si stanno organizzando per la partenza del servizio e credo che già la prossima settimana si ...

