Salerno, donna trovata morta in un terreno: era scomparsa da lunedì (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tinge di giallo il ritrovamento di una donna senza vita in un terreno di via Chiummariello, a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. La vittima si chiama Timea Iorio, 49enne di Cava de’ Tirreni, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso lunedì dalla madre. Salerno, donna trovata morta in un terreno: era scomparsa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tinge di giallo il ritrovamento di unasenza vita in undi via Chiummariello, a Castel San Giorgio, in provincia di. La vittima si chiama Timea Iorio, 49enne di Cava de’ Tirreni, la cuiera stata denunciata lo scorsodalla madre.in un: eraL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Castel San Giorgio (Salerno), donna trovata morta in un terreno #Salerno #12aprile - MediasetTgcom24 : Castel San Giorgio (Salerno), donna trovata morta in un terreno #Salerno #12aprile - occhio_notizie : Cadavere di una donna rinvenuto in un terreno nel #Salernitano: indagini in corso >> - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Tragedia sfiorata a Montecorvino Rovella, donna rimane schiacciata da un cancello >>… - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Tragedia a Montecorvino Pugliano, donna trovata morta in casa: non rispondeva al telefono da giorni >>… -