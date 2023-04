Sabrina Ferilli senza trucco sui social | il selfie fa impazzire il web | “Ma come fai essere così bella?”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 aprile 2023)sui, ilfail web L’attricesi è mostrata al naturale in una foto postata sui, che in breve tempo ha ottenuto oltre centomila like e migliaia di commenti. L’interprete, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’istantanea, che la ritrae al naturale o comunque con unappena accennato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.ufficiale) La foto in breve tempo è diventata virale ottenendo numerosi like e commenti. “Mi puoi direcavolo ...