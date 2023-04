Russia, Putin punta alla Luna: “Nuova stazione orbitante ci preparerà per le missioni” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pronta per questa estate, sarà messa in orbita nel 2024 Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la Nuova stazione spaziale preparerà la Russia per missioni Lunari. In un incontro con il direttore di Roscosmos, Yury Borisov, Putin è stato informato che il progetto per la Nuova stazione sarà pronto per questa estate. Il costo dello sviluppo sarà di 600 miliardi di rubli (7,3 miliardi di dollari). Anche se Mosca aveva annunciato di ritirare la sua partecipazione alla stazione spaziale internazionale, lo scorso febbraio Roscosmos ha spiegato che il modulo russo rimarrà operativo fino al 2028. La Nuova stazione sarà messa in orbita già nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pronta per questa estate, sarà messa in orbita nel 2024 Il Presidente russo Vladimirha sottolineato che laspazialelaperri. In un incontro con il direttore di Roscosmos, Yury Borisov,è stato informato che il progetto per lasarà pronto per questa estate. Il costo dello sviluppo sarà di 600 miliardi di rubli (7,3 miliardi di dollari). Anche se Mosca aveva annunciato di ritirare la sua partecipazionespaziale internazionale, lo scorso febbraio Roscosmos ha spiegato che il modulo russo rimarrà operativo fino al 2028. Lasarà messa in orbita già nel ...

