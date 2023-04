Russia: proposta di legge del Pd a difesa dei dissidenti in Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - La deputata del Pd e vicepresidente della commissione Esteri Lia Quartapelle e Andrea Gullotta, presidente dell'associazione Memorial-Italia, presenteranno domani, giovedì 13 aprile, alle 12 nella sala stampa di Montecitorio, la Pdl 'Dissenso: una proposta di legge per tutelare la permanenza in Italia dei cittadini della Federazione Russa a rischio persecuzione nel loro Paese'. Lo rende noto il Pd. Alla conferenza stampa parteciperanno anche Mikhail Velizhev, slavista di fama mondiale e traduttore in russo dei lavori di Carlo Ginzburg, e Ekaterina Lapina-Kratasyuk, culturologa, docente universitaria, costretta a fuggire dopo aver protestato contro la guerra. Memorial-Italia è parte dell'associazione Memorial fondata in Russia nel 1989 dal Nobel per la pace ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - La deputata del Pd e vicepresidente della commissione Esteri Lia Quartapelle e Andrea Gullotta, presidente dell'associazione Memorial-, presenteranno domani, giovedì 13 aprile, alle 12 nella sala stampa di Montecitorio, la Pdl 'Dissenso: unadiper tutelare la permanenza indei cittadini della Federazione Russa a rischio persecuzione nel loro Paese'. Lo rende noto il Pd. Alla conferenza stampa parteciperanno anche Mikhail Velizhev, slavista di fama mondiale e traduttore in russo dei lavori di Carlo Ginzburg, e Ekaterina Lapina-Kratasyuk, culturologa, docente universitaria, costretta a fuggire dopo aver protestato contro la guerra. Memorial-è parte dell'associazione Memorial fondata innel 1989 dal Nobel per la pace ...

