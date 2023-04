Russia, peggiora salute Navalny: “Forse lo stanno avvelenando” (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Trasferito nuovamente in cella d’isolamento, Alexei Navalny soffre di gravi problemi di salute, che le autorità carcerarie rifiutano di spiegare o trattare. Lo denuncia il suo avvocato, Vadim Kobzev, aggiungendo di non escludere che il dissidente russo venga lentamente avvelenato. Secondo il legale, scrive il sito indipendente Meduza, il veleno potrebbe essere somministrato a piccole dosi, calcolate per un declino “graduale ma costante” della sua salute. “Quando ha chiesto al medico del carcere ‘cosa mi fa star male?’, questi ha risposto ‘è primavera, tutti hanno sintomi acuti’. A giudicare dalla bizzarra e oltraggiosa situazione attorno alla salute di Navalny, con attacchi improvvisi che prima non aveva, non possiamo escludere che lo stiano avvelenando gradualmente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Trasferito nuovamente in cella d’isolamento, Alexeisoffre di gravi problemi di, che le autorità carcerarie rifiutano di spiegare o trattare. Lo denuncia il suo avvocato, Vadim Kobzev, aggiungendo di non escludere che il dissidente russo venga lentamente avvelenato. Secondo il legale, scrive il sito indipendente Meduza, il veleno potrebbe essere somministrato a piccole dosi, calcolate per un declino “graduale ma costante” della sua. “Quando ha chiesto al medico del carcere ‘cosa mi fa star male?’, questi ha risposto ‘è primavera, tutti hanno sintomi acuti’. A giudicare dalla bizzarra e oltraggiosa situazione attorno alladi, con attacchi improvvisi che prima non aveva, non possiamo escludere che lo stianogradualmente ...

