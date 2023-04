Russia, Navalny avvelenato in carcere? I medici intervengono per un “dolore acuto allo stomaco” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per un “dolore acuto allo stomaco” nella notte tra venerdì e sabato Alexei Navalny ha richiesto l’intervento di un’ambulanza all’interno del carcere di massima sicurezza di Melekhovo, dove è rinchiuso dallo scorso giugno per una condanna a 9 anni per frode e appropriazione indebita, ritenuta da lui e dagli alleati internazionali una sentenza motivata politicamente. “Negli ultimi 15 giorni di cella di isolamento” il leader dell’opposizione russa “ha perso 8 chili”, rivela la sua portavoce Kira Yarmysh. “Quando Alexei ha chiesto di cosa sia malato – spiega la donna – il medico del carcere gli ha risposto beffardamente che ‘è solo la primavera e tutti hanno delle esacerbazioni’. Non escludiamo che per tutto questo tempo in carcere possa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per un “” nella notte tra venerdì e sabato Alexeiha richiesto l’intervento di un’ambulanza all’interno deldi massima sicurezza di Melekhovo, dove è rinchiuso dscorso giugno per una condanna a 9 anni per frode e appropriazione indebita, ritenuta da lui e dagli alleati internazionali una sentenza motivata politicamente. “Negli ultimi 15 giorni di cella di isolamento” il leader dell’opposizione russa “ha perso 8 chili”, rivela la sua portavoce Kira Yarmysh. “Quando Alexei ha chiesto di cosa sia malato – spiega la donna – il medico delgli ha risposto beffardamente che ‘è solo la primavera e tutti hanno delle esacerbazioni’. Non escludiamo che per tutto questo tempo inpossa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larenait : Per la portavoce il leader dell'opposizione russa non viene curato e messo di continuo in isolamento #navalny… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Russia, la salute di Navalny peggiora. La portavoce: 'Forse avvelenato' - orsolini_mg : RT @SkyTG24: Russia, la salute di Navalny peggiora. La portavoce: 'Forse avvelenato' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Russia, la salute di Navalny peggiora. La portavoce: 'Forse avvelenato' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Russia, la salute di Navalny peggiora. La portavoce: 'Forse avvelenato' -