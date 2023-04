Russia, il vulcano Shiveluch erutta in Kamchatka: le immagini della nube dal satellite (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le immagini satellitari rilasciate dall'agenzia spaziale russa mostrano una nube di cenere che si alza dal vulcano Shiveluch in eruzione nella regione della Kamchatka, nell'estremo oriente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lesatellitari rilasciate dall'agenzia spaziale russa mostrano unadi cenere che si alza dalin eruzione nella regione, nell'estremo oriente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lukyluke311 : RT @mondoterremoti: Questo video ci permette di vedere meglio la reale estensione dei flussi piroclastici che si sono formati durante la vi… - SoniaLaVera : RT @mondoterremoti: No, questo video non è stato filmato su Marte ma nell'area cittadina di Kljuci, 40-45 km a sud-ovest del vulcano #Shive… - Lukyluke311 : RT @mondoterremoti: No, questo video non è stato filmato su Marte ma nell'area cittadina di Kljuci, 40-45 km a sud-ovest del vulcano #Shive… - VittCirillo : Impressionante eruzione del vulcano #Shiveluch in #Russia ?? nella penisola della #Kamchatka ?? - tinapreciousbox : RT @SkyTG24: Russia, eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka: villaggi coperti di cenere. VIDEO -