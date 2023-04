Russia: fuga Uss, confine sloveno raggiunto in poche ore, primi indagati (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Artem Uss, l'imprenditore russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, ha raggiunto il confine sloveno in "poche ore", poi si è diretto in Serbia. Ne sono certi gli inquirenti milanesi che indagano sulla fuga dell'imprenditore, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, che si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all'estradizione negli Usa per violazione all'embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. E' stato ricostruito, in modo certosino, ogni passaggio della fuga resa possibile grazie a più complici e più auto. Una dozzina le persone con cui sarebbe entrato in contatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Artem Uss, l'imprenditore russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, hailin "ore", poi si è diretto in Serbia. Ne sono certi gli inquirenti milanesi che indagano sulladell'imprenditore, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, che si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all'estradizione negli Usa per violazione all'embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. E' stato ricostruito, in modo certosino, ogni passaggio dellaresa possibile grazie a più complici e più auto. Una dozzina le persone con cui sarebbe entrato in contatto ...

