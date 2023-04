Runner sbranato nel Trentino – “Forse Jj4 era con dei cuccioli?”, l’Oipa chiede una soluzione alternativa all’abbattimento (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dunque, è ormai ufficiale: stando da quanto emerso dagli esami genetici, l’orso coinvolto nell’incidente che ha causato la vita di Andrea Papi non è MJ5, come aveva ipotizzato dalla Provincia autonoma di Trento, ma JJ4, una femmina di 17 anni, figlia di una coppia di plantigradi a suo tempo importati dalla Slovenia. Runner sbranato nel Trentino, l’Oipa: “Si trovi una soluzione alternativa per un esemplare che Forse voleva solo difendere i suoi cuccioli” Alla luce dell’identificazione basata sull’analisi del Dna, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede che, invece di ricorrere alla cattura e all’abbattimento, si trovi una soluzione alternativa per un esemplare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dunque, è ormai ufficiale: stando da quanto emerso dagli esami genetici, l’orso coinvolto nell’incidente che ha causato la vita di Andrea Papi non è MJ5, come aveva ipotizzato dalla Provincia autonoma di Trento, ma JJ4, una femmina di 17 anni, figlia di una coppia di plantigradi a suo tempo importati dalla Slovenia.nel: “Si trovi unaper un esemplare chevoleva solo difendere i suoi” Alla luce dell’identificazione basata sull’analisi del Dna, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa)che, invece di ricorrere alla cattura e, si trovi unaper un esemplare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novellamaia : @intuslegens Ti seguo e sono sempre d' accordo. Stavolta NO. Mi spiace dirlo, ma era proprio il 'runner' a dover es… - jungle1970 : @Nicola_Bressi Secondo me hai colpito nel segno. Però non l'ha sbranato, forse ne è stato attratto dall' 'odore' e… - silvertongue77 : @Claudette__ di me dicono che sembro l'orso che si è sbranato il runner. - EugenioMantova : RT @TinazziL: L'orso era nel suo habitat L'orso l'hanno spaventato poverino L'orso difendeva i suoi piccoli o territorio Fermarsi e fiss… - petauromannaro : @Corriere Molto difficilmente l'orso ha ucciso il runner, semmai l'ha sbranato quando è incorso in un malore. Decin… -