Runner morto nel bosco | caccia all’orso killer

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Dopo l’aggressione sono partite le operazioni di presidio della zona, gestite per le ore diurne e crepuscolari a tempo pieno da una squadra del Corpo forestale del Trentino. Adesso che sappiamo esattamente qual’è esemplare responsabile (Jj4) dobbiamo cominciare a intercettarla e trovare le posizioni più opportune per la cattura”. Lo ha detto all’Ansa Fabio Angeli, direttore del distretto forestale di Malè, in Trentino. “Nel 2020 Jj4 ha effettuato un attacco a due persone. Da allora sono iniziate le operazioni di monitoraggio, ma era con i cuccioli. Nel 2021 ha abbandonato i cuccioli molto presto; nel 2022 c’è stato un nuovo parto”, ha specificato Angeli, precisando che in questo periodo, solitamente, i cuccioli lasciano la madre. Per la cattura potrebbero essere utilizzate le trappole a tubo, ma, in caso di emergenza, si possono usare anche lacci o fucile spara-siringhe. Per ...