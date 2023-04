Runner morto: identificata orsa, è Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' arrivata la conferma. Ad uccidere il Runner trentino di 26 anni, Andrea Papi, nei boschi di Caldes, lo scorso 5 aprile è stata Jj4. L'orsa, ha 17 anni, è nata in trentino da due esemplari ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' arrivata la conferma. Ad uccidere iltrentino di 26 anni, Andrea Papi, nei boschi di Caldes, lo scorso 5 aprile è stata Jj4. L', ha 17 anni, è nata in trentino da due esemplari ...

