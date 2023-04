Runner morto a Trento, ad aggredire è stata orsa Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ l’orsa ‘Jj4’ ritenuta responsabile dell’aggressione ad Andrea Papi, il Runner trovato morto nei giorni scorsi in Trentino. Come fa sapere la procura di Trento, “un primo esito degli accertamenti delle analisi genetiche condotte su 10 reperti dei genotipi di orso presenti sul territorio provinciale ha rilevato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrisponde a quello dell’orso denominato JJ4”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ l’‘Jj4’ ritenuta responsabile dell’aggressione ad Andrea Papi, iltrovatonei giorni scorsi in Trentino. Come fa sapere la procura di, “un primo esito degli accertamenti delle analisi genetiche condotte su 10 reperti dei genotipi di orso presenti sul territorio provinciale ha rilevato che il genotipo identificato dal Dna ottenuto corrisponde a quello dell’orso denominato JJ4”. L'articolo proviene da Italia Sera.

