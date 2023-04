Runner attaccato e ucciso da un orso, individuato il responsabile dell'aggressione è Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' stata individuato il plantigrado responsabile dell'uccisione del Runner trentino Andrea Papi , di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. È l'orsa Jj4. La conferma arriva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' statail plantigrado'uccisione deltrentino Andrea Papi , di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo sc5 aprile. È l'orsa Jj4. La conferma arriva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Runner morto: è Jj4 l'orsa responsabile dell'aggressione. Nel 2022 aveva attaccato padre e figlio sul monte Peller - giusepp99019955 : @easylollo @OfficialTozzi @insidelara @sailor_snickers @fanpage Premetto che sono vicino alla famiglia del ragazzo… - jungle1970 : @Mimmo318 @nebbianelsole Non lo ha sbranato,il runner,lo ha attaccato perché forse ha fatto qualche stronzata, maga… - CarCarotenuto : Prima davano la caccia ai #runner che correvano durante il #lockdown poi danno la caccia all’#orso che ha attaccato… - tsolignani : Come giurista, ritengo giusta e conveniente la pena di morte per l'orso che ha attaccato il runner, così gli altri… -