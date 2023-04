Rugby, World Rugby Sevens Challenger Series 2023: i convocati dell’Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Appuntamento internazionale per la Nazionale italiana di Rugby a 7 al maschile: gli azzurri saranno impegnati a fine aprile nel World Rugby Sevens Challenger Series. Gli azzurri a partire dal 14 aprile si raduneranno a Treviso, agli ordini di Matteo Mazzantini, Responsabile Tecnico, in modo da sfoltire la rosa verso il torneo sudafricano. Le parole di Mazzantini: “Sarà un periodo intenso e formativo sia dal punto di vista umano che tecnico. Abbiamo davanti a noi un appuntamento importante della stagione come il primo turno di qualifiche per le World Series 2023/24. Il lungo raduno sarà un momento per unire il gruppo e assimilare al meglio i principi del gioco a 7. Andiamo consapevoli dell’importanza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Appuntamento internazionale per la Nazionale italiana dia 7 al maschile: gli azzurri saranno impegnati a fine aprile nel. Gli azzurri a partire dal 14 aprile si raduneranno a Treviso, agli ordini di Matteo Mazzantini, Responsabile Tecnico, in modo da sfoltire la rosa verso il torneo sudafricano. Le parole di Mazzantini: “Sarà un periodo intenso e formativo sia dal punto di vista umano che tecnico. Abbiamo davanti a noi un appuntamento importante della stagione come il primo turno di qualifiche per le/24. Il lungo raduno sarà un momento per unire il gruppo e assimilare al meglio i principi del gioco a 7. Andiamo consapevoli dell’importanza ...

