Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - NicolaPorro : ?? Esplode la bufera. Nel #TerzoPolo è rissa: 'Rottura sul tavolo'. Cosa succede ?? #Renzi #Calenda #Azione… - ilfoglio_it : Calenda convoca il Comitato politico del Terzo Polo. Si va verso la conta: la rottura è più vicina - di… - ilfattovideo : Rottura Calenda-Renzi, dietro c’è una questione di soldi? Segui la diretta con Peter Gomez - MarioRigoni2 : RT @MaterialiR: La possibile rottura nel Terzo polo è interamente responsabilità di Calenda. L'unico errore di Italia viva è stato di darne… -

... rimpalli di responsabilità e timori tra il partito di Matteo Renzi e quello di Carlo, impegnati in una battaglia a colpi di dichiarazioni, tweet, accuse e attese. Nientesu Terzo ...'Folle mandare a monte tutto, sedirà di no si assumerà le responsabilità', le parole di Renzi Sullo stesso argomento: Lo strano caso Renzi -: prove di divorzio senza matrimonio I ......rispetto a, percepito da molti elettori come "più di sinistra", avrebbe reso ancora più tesi i rapporti. Anche se nella coalizione non sembra esserci più fiducia reciproca, laresta ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

"Altro tempo da perdere non ne abbiamo", dice il leader di Azione, convocando oggi l'assemblea per votare la proposta di costituzione del partito unico. Ieri sera la riunione di Italia viva. "Folle ma ...La nuova segretaria ha capito che per guidare il Pd occorre comandare. Non ci sono altre formule. O regolamenti. Seguirà le orme del Renzi ...