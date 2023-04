Rottamazione cartelle esattoriali, avete tempo fino al 30 aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid avete debiti con lo Stato, ovvero cartelle esattoriali da pagare? sappiate che potrete approfittare della Rottamazione solo ed esclusivamente entro il 30 aprile, con annullamento degli sgravi fiscali legati alle cartelle in oggetto, emesse nel periodo interstante il 1 gennaio 2000 ed il 30 gennaio 2022. Il provvedimento è legato alla legge numero 197 del 2022, in particolare articolo 1 commi da 231 a 252, che prevede la definizione agevolata di tutti i carici affidati all’Agenzia della riscossione, nel periodo indicato. La misura introdotta dal Governo, prevede comunque la possibilità, per i contribuenti, di estinguere i debiti relativi ai carichi suddetti, ottenendo in cambio lo sgravio degli interessi da versare sulle somme di cui si è a ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroiddebiti con lo Stato, ovveroda pagare? sappiate che potrete approfittare dellasolo ed esclusivamente entro il 30, con annullamento degli sgravi fiscali legati allein oggetto, emesse nel periodo interstante il 1 gennaio 2000 ed il 30 gennaio 2022. Il provvedimento è legato alla legge numero 197 del 2022, in particolare articolo 1 commi da 231 a 252, che prevede la definizione agevolata di tutti i carici affidati all’Agenzia della riscossione, nel periodo indicato. La misura introdotta dal Governo, prevede comunque la possibilità, per i contribuenti, di estinguere i debiti relativi ai carichi suddetti, ottenendo in cambio lo sgravio degli interessi da versare sulle somme di cui si è a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Rottamazione cartelle esattoriali, avete tempo fino al 30 aprile - - LaraAmmendola : @ContiamoNon @Stefano173456 Non importa da quanto é vecchio il video , queste parole sulle pensione cozzano con la… - rusembitalia : @TommasoFoti Tanto non le pagano perché non hanno un euro. E tra qualche mese gli fate la rottamazione delle cartelle - BertaIsla : RT @davidangelo1112: Multe fino a 60 mila € per una pugno di soggetti che imbrattano monumenti con vernice lavabile. Rottamazione di miglia… - GigiAdinolfi : RT @davidangelo1112: Multe fino a 60 mila € per una pugno di soggetti che imbrattano monumenti con vernice lavabile. Rottamazione di miglia… -