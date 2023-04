Rossella Rendina: “Cartellonistica obsoleta, imprecisa e degradata: non è questo il biglietto da visita che merita Fiumicino” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – “Il decoro cittadino è una questione fondamentale per il benessere e la qualità della vita dei residenti. Si tratta di un tema che va al di là della semplice pulizia delle strade o della gestione dei rifiuti, ma che riguarda l’intera città e la sua immagine”. A parlare è Rossella Rendina, candidata con Forza Italia alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. E aggiunge: “Il decoro cittadino si manifesta in diverse forme: dalla cura dei parchi e dei giardini pubblici all’eliminazione delle scritte e dei graffiti sui muri, dalla manutenzione delle strade e delle infrastrutture all’attenzione per il patrimonio architettonico e storico. In una città con un alto livello di decoro, i cittadini si sentono più sicuri e a loro agio. L’attenzione per il decoro, infatti, contribuisce a creare un ambiente più piacevole e accogliente, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023)– “Il decoro cittadino è una questione fondamentale per il benessere e la qualità della vita dei residenti. Si tratta di un tema che va al di là della semplice pulizia delle strade o della gestione dei rifiuti, ma che riguarda l’intera città e la sua immagine”. A parlare è, candidata con Forza Italia alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. E aggiunge: “Il decoro cittadino si manifesta in diverse forme: dalla cura dei parchi e dei giardini pubblici all’eliminazione delle scritte e dei graffiti sui muri, dalla manutenzione delle strade e delle infrastrutture all’attenzione per il patrimonio architettonico e storico. In una città con un alto livello di decoro, i cittadini si sentono più sicuri e a loro agio. L’attenzione per il decoro, infatti, contribuisce a creare un ambiente più piacevole e accogliente, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Rossella Rendina: “Cartellonistica obsoleta, imprecisa e degradata: non è questo il biglietto da visita che merita Fiu… - angelo_perfetti : Rossella Rendina: “Cartellonistica obsoleta, imprecisa e degradata: non è questo il biglietto da visita che merita… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Rossella Rendina (Forza Italia): “Puntare sulla riqualificazione urbana per migliorare l’offerta turistica e creare ec… - angelo_perfetti : Rossella Rendina (Forza Italia): “Puntare sulla riqualificazione urbana per migliorare l’offerta turistica e creare… - rossell48234076 : Amministrative 2023 Fiumicino Rendina Rossella -