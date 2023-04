Ronaldo l’ha rifatto: Rudi García non gli piace, l’Al Nassr lo fa fuori (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano Ronaldo l’ha rifatto. Arriva lui, e l’Allenatore dura poco. Rudi García lascerà l’Al Nassr. Il tecnico francese è stato detronizzato ufficialmente per i risultati della squadra ma, soprattutto, per il pessimo rapporto con lo spogliatoio. Leggi Ronaldo. Lo scrive Marca: “la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la pazienza dei vertici sauditi è stato un confronto che ha avuto con i suoi giocatori nello spogliatoio, circostanza che ha fatto scattare il suo definitivo addio”. A sette partite dalla fine, l’Al Nassr è secondo in classifica, a tre punti dall’Al Ittihad, con cui ha perso di recente, ed è stato eliminato contro ogni pronostico dalla Supercoppa araba in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano. Arriva lui, elenatore dura poco.lascerà. Il tecnico francese è stato detronizzato ufficialmente per i risultati della squadra ma, soprattutto, per il pessimo rapporto con lo spogliatoio. Leggi. Lo scrive Marca: “la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la pazienza dei vertici sauditi è stato un confronto che ha avuto con i suoi giocatori nello spogliatoio, circostanza che ha fatto scattare il suo definitivo addio”. A sette partite dalla fine,è secondo in classifica, a tre punti dalIttihad, con cui ha perso di recente, ed è stato eliminato contro ogni pronostico dalla Supercoppa araba in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Ronaldo l’ha rifatto: Rudi García non gli piace, l’Al Nassr lo fa fuori Marca: fatale al tecnico francese il rapp… - sportli26181512 : #Aguero affossa #Ronaldo: 'Ha solo fortuna. Invece #Messi...': L'ex attaccante argentino ha analizzato i gol dei du… - bando10_ : @Savino46736819 Si ma l'ha vinto quest'anno. Non durante l'egemonia Messi - Ronaldo. - sportli26181512 : Cristiano Ronaldo si sfoga: litiga con gli avversari e se ne va: Il pareggio per 0-0 dell'Al-Nassr contro l'Al Feih… - bonko89 : @HungryMarcio Bah sinceramente possono fare tutti gli ascolti che vogliono ma cassano mi fa pena sono anni che spa… -

Solo Cristiano Ronaldo è meglio di Haaland Haaland ha raggiunto una leggenda come Gerd Muller per numero di ... Con 34 reti in 26 partite, l'ex Dortmund è l'unico goleador - tra ... record detenuto da Cristiano Ronaldo, con 17 centri, nella ... Calciomercato Napoli, follie per Osimhen: '160 milioni di euro' " Lo United ha bisogno di un centravanti e potrebbe fiondarsi su ... ' L'alternativa al momento è Harry Kane . Il nigeriano piace da ... da quando si è rotto il rapporto con Cristiano Ronaldo '. E quale ... Cristiano Ronaldo, più unico che raro: quanto vale l'ultimo orologio E questo già rende l'idea del gioiello che ha al polso Cristiano Ronaldo. Il nome dell'orologio è Caviar Flying Tourbillon Tsavorites. Il gioiello personalizzato prende il nome dalle gemme verdi che ... Haalandraggiunto una leggenda come Gerd Muller per numero di ... Con 34 reti in 26 partite,'ex Dortmund è'unico goleador - tra ... record detenuto da Cristiano, con 17 centri, nella ..." Lo Unitedbisogno di un centravanti e potrebbe fiondarsi su ... ''alternativa al momento è Harry Kane . Il nigeriano piace da ... da quando si è rotto il rapporto con Cristiano'. E quale ...E questo già rende'idea del gioiello cheal polso Cristiano. Il nome dell'orologio è Caviar Flying Tourbillon Tsavorites. Il gioiello personalizzato prende il nome dalle gemme verdi che ... Ronaldo l'ha rifatto: Rudi García non gli piace, l'Al Nassr lo fa fuori ... IlNapolista