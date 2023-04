Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Ronaldo 'esonera' #Garcia: Al Nassr senza allenatore. Ecco perché: Secondo quanto riportato da Marca, l'ex tecnico… -

Rudi Garcia non sarà più l'allenatore dell' Al Nassr . Secondo quanto riportato da Marca, l'ex tecnico della Roma è stato ritenuto il principale responsabile dei risultati deludenti della squadra ...... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Valladolid,l'......Hazard nelle sue tre stagioni e mezzo in blancos 9 - CRISTIANONella top ten dei trasferimenti più costosi l'unica operazione che vede coinvolta la Serie A è il passaggio di Cristiano...

Ronaldo "esonera" Garcia: Al Nassr senza allenatore. Ecco perché Corriere dello Sport

Rudi Garcia molto presto dovrebbe essere esonerato dall’Al-Nassr. Il tecnico francese sembra paghi a caro prezzo, oltre che i risultati, il cattivo rapporto con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ...Rudi Garcia non sarà più il tecnico dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Lo riporta Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico francese sarà esonerato dalla società saudita per problemi tra lo ...