Roma, sindacati scrivono a Gualtieri e Rocca: è necessaria la nomina del Prefetto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma è da oltre un mese senza Prefetto, da quando il 9 marzo scorso, Bruno Frattasi ha lasciato l’incarico per andare a ricoprire il ruolo di direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale. Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, segretari generali di CGIL Roma e del Lazio, CISL di Roma Capitale Rieti e UIL del Lazio, hanno inviato oggi una lettera al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri in cui esprimono “forte preoccupazione” chiedendo, al contempo, un loro autorevole intervento presso il Ministero dell’Interno “per il ritardo perpetrato nell’effettuare la nomina del Prefetto di Roma, ruolo a oggi ancora non ricoperto”. La lettera dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023)è da oltre un mese senza, da quando il 9 marzo scorso, Bruno Frattasi ha lasciato l’incarico per andare a ricoprire il ruolo di direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale. Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, segretari generali di CGILe del Lazio, CISL diCapitale Rieti e UIL del Lazio, hanno inviato oggi una lettera al Presidente della Regione Lazio, Francescoe al sindaco diCapitale Robertoin cui esprimono “forte preoccupazione” chiedendo, al contempo, un loro autorevole intervento presso il Ministero dell’Interno “per il ritardo perpetrato nell’effettuare ladeldi, ruolo a oggi ancora non ricoperto”. La lettera dei ...

