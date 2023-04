Roma sfida il Governo per regolamentare gli affittacamere: ”Non più di due strutture nello stesso stabile” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma. Un attacco che arriva direttamente dal Campidoglio, ed è indirizzato al Governo sul tema della regolamentazione delle attività extralberghiere in centro, con l’obiettivo di combattere l’abusivismo, soprattutto per gli affitti brevi. Sono due le richieste su cui spinge il Comune e che vengono richieste a gran voce. Roma, Campidoglio: “La pasticceria Cavalletti va chiusa”, a rischio il Millefoglie amato dalla Regina Elisabetta La sfida del Campidoglio al Governo per regolamentare gli affittacamere Anzitutto, limitare e levigare il numero di strutture in uno stesso stabile, e subito dopo obbligare i portali a pubblicare solo gli annunci di quelle autorizzate. Le richieste arrivano direttamente dall’assessore al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023). Un attacco che arriva direttamente dal Campidoglio, ed è indirizzato alsul tema della regolamentazione delle attività extralberghiere in centro, con l’obiettivo di combattere l’abusivismo, soprattutto per gli affitti brevi. Sono due le richieste su cui spinge il Comune e che vengono richieste a gran voce., Campidoglio: “La pasticceria Cavalletti va chiusa”, a rischio il Millefoglie amato dalla Regina Elisabetta Ladel Campidoglio alpergliAnzitutto, limitare e levigare il numero diin uno, e subito dopo obbligare i portali a pubblicare solo gli annunci di quelle autorizzate. Le richieste arrivano direttamente dall’assessore al ...

