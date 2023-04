Roma, senti Wijnaldum: “Ora siamo avversari” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Roma riparte dalle parole di Wijnaldum. Il centrocampista olandese, ex Feyenoord, presenta la gara di Europa League di domani sera. Roma, le parole di Wijnaldum “Qual è stata la mia reazione al sorteggio? A essere onesti, ho pensato ‘Oh, no’. Non perché ho paura di giocare contro il Feyenoord, ma ovviamente voglio il meglio per loro e sostengo il club a livello nazionale, oltre che a livello europeo. Ora sono un loro avversario. Quindi, è una situazione un po’ strana” – Wijnaldum ha poi aggiunto – “Da quando Arne Slot è al timone della squadra, penso che il Feyenoord abbia fatto buoni progressi. È bravo a costruire una squadra forte. Ciò è stato evidente anche dal modo in cui hanno gestito i trasferimenti dei giocatori che hanno lasciato il club. Sono stato felice quando ho ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lariparte dalle parole di. Il centrocampista olandese, ex Feyenoord, presenta la gara di Europa League di domani sera., le parole di“Qual è stata la mia reazione al sorteggio? A essere onesti, ho pensato ‘Oh, no’. Non perché ho paura di giocare contro il Feyenoord, ma ovviamente voglio il meglio per loro e sostengo il club a livello nazionale, oltre che a livello europeo. Ora sono un loroo. Quindi, è una situazione un po’ strana” –ha poi aggiunto – “Da quando Arne Slot è al timone della squadra, penso che il Feyenoord abbia fatto buoni progressi. È bravo a costruire una squadra forte. Ciò è stato evidente anche dal modo in cui hanno gestito i trasferimenti dei giocatori che hanno lasciato il club. Sono stato felice quando ho ...

