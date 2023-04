Roma | Mourinho | «Possiamo vincere l’Europa League | ma…»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole di José, allenatore della, alla vigilia dei quarti di finale di Europacontro il Feyenoord Joseha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-. PAROLE – «Il Feyenoord in campionato è sicuramente la squadra più forte. I numeri sono chiari. Sono i più forti, saranno sicuramente i campioni fra qualcosa settimana. E quando sei la squadra più forte, significa che segni più di tutte le altre. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia. Non siamo la squadra più forte nel. Lama non siamo teoricamente la squadra più forte. Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l’equilibrio. La partita di domani sarà difficile dire quello che ...

Le parole di José Mourinho alla vigilia della sfida tra Roma e Feyenoord La Roma scende in campo in Europa League contro il Feyenoord nella sfida di quarti di finale d'andata, che si giocherà in ...Si tratta di un matrimonio perfetto. Io sono io e Smalling è Smalling". Così il tecnico della Roma José Mourinho alla vigilia dell'andata di Europa League contro il Feyenoord.