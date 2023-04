Roma | Mourinho non sbaglia un colpo ma il Feyenoord lo preoccupa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) " Io non penso a una finale. Io penso che ogni partita sia una finale". In una vecchia intervista di José, risalente ai tempi del Porto, c'è tutto il pensiero dell'unico uomo capace di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - marifcinter : “La Roma è terza. Non si può più nascondere” #Mourinho: “Tu sei sicuro che la Juve non abbia 59 punti?” “In quel… - romaforever_it : SLOT: 'A Tirana la Roma ha avuto una sola occasione. Mourinho? Preferisco Guardiola' - forzaroma : Slot: 'A Tirana la Roma ha avuto una sola occasione. #Mourinho? Preferisco Guardiola' #ASRoma #FeyenoordRoma -

Domani inizierà l'assalto alla dodicesima: l'ostacolo è quel Feyenoord che, a Tirana un anno fa, laha battuto in finale di Conference. Masa che undici mesi nel calcio sono una vita: ...La temperatura all'interno del de Kuip, tutto esaurito, sarà bollente. La temperatura che latroverà invece a Rotterdam nel tardo pomeriggio sarà profondamente diversa rispetto a quella .........di quanto incassato con il calciatore andrà per diritto alla. A quanto pare la Juventus potrebbe dover scontrarsi in sede di Calciomercato per Frattesi proprio con la formazione di José...

Una sorpresa per Mourinho, un asso del Liverpool potrebbe indossare la maglia della Roma, che lo strapperebbe alle dirette concorrenti. Una bomba che arriva dall’Inghilterra, uno dei campionissimi di ...Alla vigilia di una gara fondamentale in casa Roma, dalla Spagna rimbalza una bomba di mercato sul futuro di José Mourinho. Pronto il patto biennale per la reunion con Cristiano Ronaldo in estate. Uno ...