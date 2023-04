Roma, Mourinho: 'Il rinnovo di Smalling? Un matrimonio perfetto' (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Il rinnovo di Smalling può convincermi a restare? Se rimanesse sarà ottimo per lui e per la Roma . Lui è felice, ha trovato un livello e un rendimento che gli mancava e per la Roma perché è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Ildipuò convincermi a restare? Se rimanesse sarà ottimo per lui e per la. Lui è felice, ha trovato un livello e un rendimento che gli mancava e per laperché è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - yordyyordy62 : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie più importanti della giornata #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL #Vocegiallorossa… -