Roma, la curiosa processione delle 'panze': ecco l'origine dello strano nome (Di mercoledì 12 aprile 2023) Avete mai sentito parlare della processione delle "panze"? Si festeggia il 26 luglio di ogni anno e per quel giorno Roma è piena di processioni in onore di Sant'Anna, madre della Vergine Maria e patrona delle donne incinte. LEGGI ANCHE:–Marchese del Grillo, sai dove è stato girato il film con Alberto Sordi? Le location che forse non conosci Roma, cos'è la processione delle "panze": tutti i dettagli al riguardo Nel giorno della processione delle "panze" viene celebrata la festa liturgica. Quindi, il nome deriva dal fatto che in quella data venivano festeggiate soprattutto le donne in gravidanza che vi prendevano parte. La manifestazione era organizzata dalla Confraternita dei Palafrenieri, oggi Sediari ...

