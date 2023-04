Roma, ecco il ladro seriale di cioccolato: trovato al supermercato con 160 euro di barrette nello zaino (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia che arriva da un supermercato Romano nel giorno di Pasquetta è quella di un ladro, almeno all’apparenza, piuttosto goloso. Lunedì scorso nel Carrefour di viale XXI Aprile nella capitale, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato oltre 160 euro di cioccolato Milka. Mirza Hachibul Hasan Deep è un cittadino del Bangladesh di 28 anni. L’uomo, racconta Il Messaggero, risulta disoccupato e senza fissa dimora, con precedenti per gli stessi reati. Arrestato per furto quattro volte negli ultimi due anni è stato sottoposto a due misure cautelari di divieto di dimora a Roma. A scoprire il ladro di cioccolato in azione un commesso del supermercato: dopo aver preso servizio ha visto entrare il 28 enne con uno zainetto che poco dopo ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia che arriva da unno nel giorno di Pasquetta è quella di un, almeno all’apparenza, piuttosto goloso. Lunedì scorso nel Carrefour di viale XXI Aprile nella capitale, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato oltre 160diMilka. Mirza Hachibul Hasan Deep è un cittadino del Bangladesh di 28 anni. L’uomo, racconta Il Messaggero, risulta disoccupato e senza fissa dimora, con precedenti per gli stessi reati. Arrestato per furto quattro volte negli ultimi due anni è stato sottoposto a due misure cautelari di divieto di dimora a. A scoprire ildiin azione un commesso del: dopo aver preso servizio ha visto entrare il 28 enne con uno zainetto che poco dopo ha ...

