Roma è Gelato, la sagra più golosa è nella Capitale: tre giorni tutti da gustare, il programma (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Gelato a Roma? Ovviamente sì, perché Roma è Gelato! Adesso infatti la città diventa addirittura la Capitale di questa squisitezza. Roma è pronta per diventare il ‘regno del Gelato’, una tre giorni di gusto per tutti i golosi: l’evento che prenderà il via dal 29 aprile e si protrarrà fino al 1 maggio, si svolgerà al Pratibus District nel quartiere Prati, e darà spazio a tutti i maestri gelatai italiani. Ce ne sarà per tutti: coni, vaschette, coppette, e per una infinità varietà di gusti. Per i più golosi si tratterà di una maratona di ghiottonerie. Roma è Gelato presenta alcuni dei più rinomati maestri gelatai italiani Non solo degustazioni, ma anche laboratori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il? Ovviamente sì, perché! Adesso infatti la città diventa addirittura ladi questa squisitezza.è pronta per diventare il ‘regno del’, una tredi gusto peri golosi: l’evento che prenderà il via dal 29 aprile e si protrarrà fino al 1 maggio, si svolgerà al Pratibus District nel quartiere Prati, e darà spazio ai maestri gelatai italiani. Ce ne sarà per: coni, vaschette, coppette, e per una infinità varietà di gusti. Per i più golosi si tratterà di una maratona di ghiottonerie.presenta alcuni dei più rinomati maestri gelatai italiani Non solo degustazioni, ma anche laboratori, ...

