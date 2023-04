Roma choc, torna a casa e trova la compagna di 37 anni morta sul divano: pensava stesse dormendo (Di mercoledì 12 aprile 2023) È tornato a casa dopo lavoro, intorno alle 19.40 di martedì, e ha fatto la terribile scoperta: un uomo di 55 anni ha trovato la compagna, 37 anni, riversa senza vita sul divano nel loro appartamento ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Èto adopo lavoro, intorno alle 19.40 di martedì, e ha fatto la terribile scoperta: un uomo di 55hato la, 37, riversa senza vita sulnel loro appartamento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Roma choc, torna a casa e trova la compagna di 37 anni morta sul divano - LuigiPiccarozzi : RT @FabrizioSantori: Roma, lapidi spaccate e tombe aperte: le condizioni del Verano in 2 video choc - - FabrizioSantori : Roma, lapidi spaccate e tombe aperte: le condizioni del Verano in 2 video choc - - FabrizioSantori : RT @Affaritaliani: Lapidi spaccate, muffa e tombe aperte con resti visibili Le condizioni del cimitero del Verano in due video choc Santori… - angheran70 : RT @Affaritaliani: Lapidi spaccate, muffa e tombe aperte con resti visibili Le condizioni del cimitero del Verano in due video choc Santori… -