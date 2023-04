Roma, c’è l’intesa per il rinnovo di Smalling (Di mercoledì 12 aprile 2023) Accordo di massima tra la Roma e Chris Smalling per altri due anni di contratto. Dopo una lunga trattativa, con l’interesse dell’Inter sullo sfondo, nei prossimi giorni il rinnovo sarà perfezionato e messo nero su bianco. Il difensore inglese (in scadenza a giugno) già al ritorno da Rotterdam potrà firmare fino al 2025 alle stesse cifre di oggi ma comprensive di bonus. Dopo Matic, la Roma blinda un’altra pedina dell’11 di Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Accordo di massima tra lae Chrisper altri due anni di contratto. Dopo una lunga trattativa, con l’interesse dell’Inter sullo sfondo, nei prossimi giorni ilsarà perfezionato e messo nero su bianco. Il difensore inglese (in scadenza a giugno) già al ritorno da Rotterdam potrà firmare fino al 2025 alle stesse cifre di oggi ma comprensive di bonus. Dopo Matic, lablinda un’altra pedina dell’11 di Mourinho. SportFace.

