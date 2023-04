(Di mercoledì 12 aprile 2023). Finalmente, dopo il delicato e difficile momento rappresentato dalla pandemia di Covid-19, le imprese conoscono una graduale ripresase non è tutto certamente rosa e fiori. Per quel che riguarda la Capitale, il livello medio delle strutture ricettive cresce e l’apertura di nuovi alberghi di fascia alta fa capolino nella Città Eterna. Aspetti questi senz’altro positivi ma che mettono in evidenzaalcune difficoltà ed in particolari quelle relative non solo alla ricerca di lavoratori– problematica evidente soprattutto nel litorale – mala difficoltàprofessionalità adeguate all’offerta. La mancanza diUn settore, quello che vede coinvolte le strutture recettive, che sta andando incontro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, carenza di personale specializzato negli hotel: ‘Costretti a trovare altrove’, allarme anche per gli stagiona… - JtagMe : @mabbondanza @rep_roma sicuro di non essere marco carenza? -

...dadi ferro' in Campania si terranno a Napoli presso la Farmacia Aquila Reale Di Cosimo Rapanà in Via Toledo n.252 il 12 aprile . A Moiano (BN) presso la Farmacia Mauro SRL in Vian. 21,......esami specifici permette di valutare la presenza di batteri responsabili di malattia o la... Farmacista, Master in Scienze dell'alimentazione,Ilaria Cavecchia, Medico Chirurgo specialista ......che il Conservatorio di Milano passasse da subito al livello dell'Accademia Santa Cecilia di, ... E pur avendo una buona capacità manifatturiera, soffriamo delladi materie prime: non ...

Roma, carenza di personale specializzato negli hotel: ‘Costretti a trovare altrove’, allarme anche per gli stagionali Il Corriere della Città

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Si sta facendo finalmente qualcosa. Quando questo Governo si è insediato e ho avuto l'onore di iniziare ad occuparmi del servizio sanitario nazionale, ho trovato un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...