Roma | Bove | “La nostra forza è il gruppo Futuro? Sto bene qui”

"Il mio Futuro? Io sono molto contento alla Roma e penso ad allenarmi e migliorare, poi si deciderà insieme alla società. Non credo che in questo momento sia la cosa più importante. Dobbiamo finire la stagione al meglio e fare il massimo per portare a casa i risultati". Così Edoardo Bove, centrocampista della Roma, parla del suo Futuro nella conferenza stampa prima di Feyenoord-Roma, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Poi una riflessione su Mourinho e sul gruppo che il portoghese ha saputo costruire: "Ci sta trasmettendo un tipo di mentalità non da tutti, ti aiuta tantissimo dal punto di vista mentale. Il nostro punto di forza è l'unità del gruppo, ognuno si sente parte della squadra e questo ci aiuta molto"

