Roma, Bove: 'Futuro in prestito? Ci sono altre priorità' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha risposto in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro il Feyenoord - alla possibilità... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Edoardo, centrocampista della, ha risposto in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro il Feyenoord - alla possibilità...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - mikostubborn : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - VincentMele92 : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma -