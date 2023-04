Roma, al via l’installazione dei varchi Ztl Fascia Verde: ecco cosa cambia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma – “È stata avviata l’attività di installazione dei 51 nuovi varchi posti lungo il perimetro della Ztl Fascia Verde”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. “Con l’installazione dei varchi – spiega Patanè – diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre (leggi qui), che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi cogenti i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023)– “È stata avviata l’attività di installazione dei 51 nuoviposti lungo il perimetro della Ztl”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè. “Condei– spiega Patanè – diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre (leggi qui), che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovisaranno resi cogenti i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl...

