(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Insultato edopo l’ennesima sconfitta del. E’ quanto avvenuto ieri al, che ha presentato una denuncia alla polizia per l’aggressione subita da parte di tre individui. Secondo quanto riferito dal, mentre era in auto in viale degli Atlantici è stato affiancato da un’auto con a bordo tre persone, una delle quali è scesa dal veicolo e lo ha colpito con un pugno al volto, accompagnando il gesto con insulti a lui e ai suoi compagni di squadra. Sull’episodio indaga la polizia. “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile”, commenta il sindaco diClemente Mastella, che rivolge le scuse al“a nome della città. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Momenti di follia in casa #Benevento: il calciatore Roko #Jureskin aggredito dopo l'allenamento - ledicoladelsud : Roko Jureskin, il calciatore croato aggredito a Benevento - fisco24_info : Roko Jureskin, il calciatore croato aggredito a Benevento: (Adnkronos) - Il giocatore colpito con un pugno al volto… - ottopagine : Pugno al volto di Roko Jureskin mentre è in auto. Indaga la Polizia #Benevento -

Insultato e aggredito dopo l'ennesima sconfitta del Benevento. E' quanto avvenuto ieri al calciatore croato, che ha presentato una denuncia alla polizia per l'aggressione subita da parte di tre individui. Secondo quanto riferito dal calciatore, mentre era in auto in viale degli Atlantici è ...'Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore', così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo avere appreso dell'aggressione ai danni del giocatore croato del Benevento avvenuta in una strada della città. 'La ...Insultato e aggredito dopo l'ennesima sconfitta del Benevento . È quanto avvenuto ieri al calciatore croato, 22 anni, che ha presentato una denuncia alla Polizia per l'aggressione subita da parte di tre persone. Secondo quanto riferito dal calciatore , mentre era in auto in viale degli ...

Roko Jureskin, il calciatore croato aggredito a Benevento Adnkronos

A farne le spese il centrocampista croato Roko Jureskin che ha denunciato di essere stato colpito da uno sconosciuto con un pugno al volto al termine dell'allenamento. Il calciatore, arrivato in terra ...Dopo la contestazione successiva alla sconfitta contro la Spal, le dimissioni di Stellone e l’arrivo di Agostinelli, da registrare anche un’aggressione nei confronti di un calciatore, Roko Jureskin.