(Di mercoledì 12 aprile 2023) La premiazione durante il lancio della quarta edizione dei 2dedicati aclinica e sclerosi multipla Nel lanciare la quarta edizione dei 2dedicati aclinica e sclerosi multipla,ha premiato oggi idella terza edizione, quella del. I 10del “Bandoper laclinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di” – si legge in una nota – e relativi borsisti che svolgeranno 12 mesi di attività di, provengono da: Lombardia (Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori en Sarcoma Group Ets di Milano; Irccs Fondazione Policlinico San Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaSarcomaGroup : RT @SaluteFuturo: Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm - zazoomblog : Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla - #Roche #Italia #lancia #bandi #ricerca… - Giornaleditalia : Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm - Giornaleditalia : Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla - SaluteFuturo : Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla -

Sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione dei 2 bandi: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data manager e infermieri di ricerca con un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto di ...Nel lanciare la quarta edizione dei 2 bandi dedicati a ricerca clinica e sclerosi multipla,ha premiato oggi i vincitori della terza edizione, quella del 2022. I 10 vincitori del "Bandoper la ricerca clinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca" - si legge in una nota - e relativi borsisti che svolgeranno 12 mesi di attività di ricerca, provengono da:...ha annunciato il lancio della quarta edizione di due bandi: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca con un finanziamento di ...

Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione dei 2 bandi Roche Italia: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data manager e infermieri di ...(Adnkronos) – Nel lanciare la quarta edizione dei 2 bandi dedicati a ricerca clinica e sclerosi multipla, Roche ha premiato oggi i vincitori della terza edizione, quella del 2022. I 10 vincitori del ...