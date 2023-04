Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - Nel lanciare la quarta edizione dei 2 bandi dedicati a ricerca clinica e sclerosi multipla, Roche ha premiato oggi i vincitori della terza edizione, quella del 2022. I 10 vincitori del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - Nel lanciare la quarta edizione dei 2dedicati aclinica e sclerosi multipla,ha premiato oggi idella terza edizione, quella del. I 10del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla - SaluteFuturo : Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm - BasicLifeSupp : Roche Italia, al via i nuovi bandi: 300mila euro per la ricerca clinica e 240 mila per la Sclerosi Multipla - broby68 : Roche Italia lancia 4a edizione bandi ricerca clinica e servizi - Giornaleditalia : Roche Italia, al via la 4a edizione dei bandi per la ricerca clinica e per i servizi: €540 mila stanziati -