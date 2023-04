Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione dei 2 bandi Roche Italia: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data manager e infermieri di ricerca con un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto di soluzioni innovative per persone con la sclerosi multipla (Sm) con un investimento di 240mila euro. L’iscrizione online – fa sapere l’azienda in una nota – è possibile dal 13 aprile al 15 settembre 2023. Nel contempo sono stati premiati i vincitori della terza edizione di entrambi i bandi: 10 data manager e infermieri di ricerca che potranno gestire – per 12 mesi, presso enti pubblici o privati – attività di ricerca ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione dei 2: il primo dedicato allaa supporto delle figure di Data manager e infermieri dicon un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto di soluzioni innovative per persone con la(Sm) con un investimento di 240mila euro. L’iscrizione online – fa sapere l’azienda in una nota – è possibile dal 13 aprile al 15 settembre 2023. Nel contempo sono stati premiati i vincitori della terza edizione di entrambi i: 10 data manager e infermieri diche potranno gestire – per 12 mesi, presso enti pubblici o privati – attività di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Roche Italia lancia 2 bandi su ricerca clinica e sclerosi multipla - SaluteFuturo : Roche Italia, premiati i vincitori dei bandi 2022 per ricerca e Sm - BasicLifeSupp : Roche Italia, al via i nuovi bandi: 300mila euro per la ricerca clinica e 240 mila per la Sclerosi Multipla - broby68 : Roche Italia lancia 4a edizione bandi ricerca clinica e servizi - Giornaleditalia : Roche Italia, al via la 4a edizione dei bandi per la ricerca clinica e per i servizi: €540 mila stanziati -