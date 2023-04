Rocco Hunt, al via l’8 luglio il Summer Tour 2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le due speciali serate ‘L’ammore overo – una notte fantastica’, il concerto evento ideato da Alessandro Siani all’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio, partirà l’8 luglio il Summer Tour 2023 di Rocco Hunt. Prodotto da ColorSound, il Tour arriverà sui più importanti palchi estivi e Rocco Hunt, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino. Non mancheranno sorprese, brani inediti e l’ultimo singolo ‘Non litighiamo più’, scritto con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le due speciali serate ‘L’ammore overo – una notte fantastica’, il concerto evento ideato da Alessandro Siani all’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6, partirà l’8ildi. Prodotto da ColorSound, ilarriverà sui più importanti palchi estivi e, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino. Non mancheranno sorprese, brani inediti e l’ultimo singolo ‘Non litighiamo più’, scritto con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide ...

