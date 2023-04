Roberto Cingolani in pole position per Leonardo

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è ad un passo dalla nomina ad amministratore delegato diCompany. Il ministro della Transizione Energetica del Governo Draghi è una scelta dell’attuale premier Giorgia Meloni.è già in, fino al 2021, come responsabile dell’innovazione tecnologica. E’ docente di Fisica all’Università di Bari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Genova .torna in pista con un ruolo di primo piano: l'ex direttore generale dell' Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, poi ministro della Transizione ecologica durante il governo ...La stampa dà sempre più chance alla nomina dialla carica di amministratore delegato. Resta in partita per lo stesso posto, il ceo di Mbda, Lorenzo Mariani. Saras . I margini di ...La vera novità, su cui la Meloni si è impuntata pur consapevole di scontentare il suo Ministro della Difesa, è, che la premier ha voluto al suo fianco come consulente nel ...

Così Meloni s'è lasciata stregare da Cingolani. Ma è l'ultima di una lunga lista Il Foglio

