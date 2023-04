Roberto Cingolani | chi è l’ex ministro al timone di Leonardo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Un fisico, accademico, manager ed ex, aldi: èa salire sulla plancia di comando del gruppo dell’aerospazio e difesa. Nato a Milano, classe 1961,è figlio del fisico Aldo, professore ordinario di fisica all’Università degli Studi di Bari, trascorre l’infanzia nel capoluogo pugliese. E’ qui che si laurea in fisica e sempre all’Università di Bari consegue nel 1988 anche il dottorato di ricerca. Nel 1990 si perfeziona alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 1988 al 1991 è membro dello staff della Società Max Planck di Stoccarda in Germania, sotto la direzione del premio Nobel per la fisica professor Klaus von Klitzing. Successivamente avrebbe dovuto trasferirsi in via definitiva in Giappone ...

- - > Scaroni e Cattaneo, presidente e amministratore delegato di Enel - Ansa .debutta come Ad di Leonardo . Sarà invece una conferma per Claudio Descalzi , al quarto mandato come capoazienda in Eni, e per Matteo Del Fante, al terzo mandato come numero uno di ...... Giuseppe Zafarana nuovo presidente di Eni accanto all'inamovibile amministratore delegato Claudio Descalzi , l'ambasciatore Stefano Pontecorvo e l'ex ministroalla guida di ...è membro del Consiglio di amministrazione del Fondo innovazione della Nato. Dopo aver conseguito la Laurea in Fisica presso l'Università di Bari, nel 1989 ottiene il Diploma di ...

Nomine, Cattaneo ad e Scaroni presidente Enel. Cingolani a Leonardo Il Sole 24 ORE

Roberto Cingolani debutta come Ad di Leonardo. Sarà invece una conferma per Claudio Descalzi, al quarto mandato come capoazienda in Eni, e per Matteo Del Fante, al terzo mandato come numero uno di ...Stefano Pontecorvo (presidente) 2. Roberto Cingolani (amministratore delegato) 3. Elena Vasco (consigliere) 4. Enrica Giorgetti (consigliere) 5. Francesco Macrì (consigliere) 6. Trifone Altieri ...