Robert Downey Jr. si sdoppia in quattro nel primo trailer di The Sympathizer di Park Chan-Wook

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Jr. interpretapersonaggi da look molto diverso nella nuova serie didi cui è appena stato diffuso ilJr. si offrirà inversioni di se stesso nella nuova serie original di HBO,The, diretta dal regista sudcoreano(Old Boy) . Basata sull'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen vincitore del Pulitzer (in Italia edito da Neri Pozza con il titolo Il simpatizzante), Theè un thriller spionistico con tratti da black comedy su una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, che finge di essere un simpatizzante filostatunitense. Hoa Xuande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Robert Downey Jr, Mel Gibson e il vero significato dell'amicizia - MarvelIT : Lo amiamo 3000. Buon compleanno a Robert Downey Jr.! #IronMan #TiAmo3000 #MCU #RobertDowneyJr - badtasteit : Robert Downey jr. interpreta ben quattro personaggi in #TheSympathizer: ecco il teaser trailer della miniserie HBO! - Gigid_alessio : L- Lady Gaga R- Robert Downey Jr E- Elisa A- AleAmoroso - scarlettnwanda : ROBERT DOWNEY JR????? no ma porcodio che schifo -

Jr. si offrirà in quattro versioni di se stesso nella nuova serie original di HBO, The Sympathizer , diretta dal regista sudcoreano Park Chan - Wook (Old Boy) . Basata sull'omonimo ...Jr. interpreterà molteplici ruoli nella serie diretta dal regista di Oldboy, e tratta dal romanzo The ...Benedict Cumberbatch lo ha impersonato in passato, così comeJr e molti altri attori. Ricordiamo, tuttavia, gli innumerevoli libri giunti a noi dell'investigatore più famoso al mondo, ...

The Sympathizer: il teaser trailer della serie con Robert Downey Jr.! BadTaste.it Cinema

Robert Downey Jr. interpreta quattro personaggi da look molto diverso nella nuova serie di Park Chan-wook di cui è appena stato diffuso il trailer Robert Downey Jr. si offrirà in quattro versioni di ...Robert Downey jr. interpreta ben quattro personaggi in The Sympathizer: ecco il teaser trailer della miniserie HBO!