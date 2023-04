Rissa sul lungomare di Fregene, Calandra (Lega): “Regole più severe per la movida” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – “Quanto avvenuto a Pasquetta sul lungomare di Fregene (leggi qui) è un fatto grave, sintomo di una società che non si prende più cura dei propri giovani“. Così, in una nota, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega Salvini Premier a Fiumicino e candidato per lo stesso partito alle prossime elezioni del 14 e 15. “Ciò che più deve far riflettere, però, è che questi episodi di violenza si ripetono con una certa continuità. Fregene e tutte le altre località di Fiumicino, soprattutto nella bella stagione, non sono nuovi a questi fatti violenti. Le cronache dei giornali sono piene di risse e zuffe. Sullo sfondo, quasi sempre, i locali della movida – aggiunge -. Non si può andare avanti così. E lo Stato può e deve intervenire, anche a livello locale, per arginare tutto ciò. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – “Quanto avvenuto a Pasquetta suldi(leggi qui) è un fatto grave, sintomo di una società che non si prende più cura dei propri giovani“. Così, in una nota, Stefano, vicecommissario dellaSalvini Premier a Fiumicino e candidato per lo stesso partito alle prossime elezioni del 14 e 15. “Ciò che più deve far riflettere, però, è che questi episodi di violenza si ripetono con una certa continuità.e tutte le altre località di Fiumicino, soprattutto nella bella stagione, non sono nuovi a questi fatti violenti. Le cronache dei giornali sono piene di risse e zuffe. Sullo sfondo, quasi sempre, i locali della– aggiunge -. Non si può andare avanti così. E lo Stato può e deve intervenire, anche a livello locale, per arginare tutto ciò. ...

