Rissa a Fregene, Baccini: "Violenza da condannare ma serve più attenzione per il territorio" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – "L'episodio di Violenza avvenuto a Pasquetta sul lungomare di Fregene (leggi qui) è un atto da condannare e sul quale interrogarsi. Purtroppo riscontriamo per l'ennesima volta grandi problematiche per la sicurezza del territorio, per la carenza di uomini e mezzi di pubblica sicurezza e di efficienza dei soccorsi. E nonostante le professionalità e la buona volontà degli operatori restano molto limitati e devono necessariamente rivolgersi alle strutture della capitale per far fronte alle emergenza". A parlare è il candidato sindaco per il centrodestra, Mario Baccini, che aggiunge: "Siamo consapevoli che Fiumicino necessita più spazi per i giovani e per la progettazione del loro futuro, in un ambiente più sano e sicuro. Noi speriamo di poterli progettare insieme alle famiglie e a tutta la ...

