Rimane schiacciato sotto la motozappa mentre lavora in giardino: morto 63enne (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un uomo di 63 anni è stato trovato morto dai familiari. Non avevano avuto sue notizie per tutto il giorno. Il corpo è stato trovato dal nipote che era uscito per andarlo a cercare dopo ore di ricerca disperata. Fiumicino, litiga per la viabilità, poi investe di proposito il suo 'rivale' davanti al figlio: caccia al pirata in taxi Rimane schiacciato sotto la motozappa: tragedia a Sant'Oreste I familiari non hanno avuto sue notizie per tutto il giorno, finché il nipote ha deciso di uscire per andarlo a cercare. Dopo ore di ricerca, l'uomo è stato trovato alle 22:00. Il suo corpo era rimasto schiacciato da una motozappa mentre stava lavorando nel suo terreno. Il tragico incidente è avvenuto martedì 11 aprile nel comune di Sant'Oreste, in ...

