Rigassificatore Piombino | sopralluogo di Marsiglia FederPetroli

(Di mercoledì 12 aprile 2023)(LI) – Ieri il presidente diItalia, Michele, si è recato aper la verifica e la valutazione dei diversi aspetti ambientali e visivi che stanno interessando la città dicome hub energetico del gas per lo stazionamento della naveFSRU della Snam – Golar Tundra. La visita si è svolta nelle prime ore del pomeriggio e le zone ispezionate sono state quelle dei diversi moli che interessano il Portovecchio, la zona alta e di livello acciaierie località Tolla e l’area Ischia di Crociano, questa ultima di stretta competenza del sito di rigassificazione ed immissione in rete del gas. Nonostante il proseguo dei lavori per l’attività prossima di rigassificazione da parte di Snam, notevoli sono ancora le contestazioni e la mancanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sevenpress : FederPetroli a Piombino, verifica impatto rigassificatore - AlfBianchi : @Lukyluke311 @dangra72 Tanto abbiamo il rigassificatore di Piombino,ci pensa lui...?????? - Agipress : FederPetroli, verifiche su impatto rigassificatore di Piombino @FederPetroliita | AGIPRESS Agenzia di stampa - RosarioLavorgna : ROMA- Ieri il Presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia si è recato a Piombino (LI) per la verifica e la… - Agenparl : FEDERPETROLI A PIOMBINO, VERIFICA IMPATTO RIGASSIFICATORE - -

... l'attuazione di tali investimenti sembra andare a rilento e assistiamo a scelte in contrasto con la transizione energetica, come la riapertura deldi. Colpa dello shock dei ......sono state segnalate le problematiche che pure interessano la pesca in relazione al.altrettanti esempi di incompatibilità democratica con i territori sia i rigassificatori di,......per la verifica e la valutazione dei diversi aspetti ambientali e visivi che stanno interessando la città dicome hub energetico del gas per lo stazionamento della naveFsru ...

Federpetroli a Piombino per verifica l’impatto del rigassificatore Agenzia Nova

L’emergenza climatica si sta facendo sempre più evidente, ma questo non sembra né velocizzare i tempi di riconversione né indirizzare le scelte politiche. L'approfondimento sul blog Rethinking Economi ...Si rimane in attesa di conoscere la collocazione finale della nave rigassificatore dopo i primi anni di attività Ieri il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, si è recato a Piombino (L ...