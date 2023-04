Rifugiata gay fatto sentire “indesiderata e non gradita nel Regno Unito

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando Mary è fuggita dall’Uganda a causa delle persecuzioni omofobiche, non avrebbe mai potuto immaginare l’ostilità che avrebbe dovuto affrontare comenel. Mary non aveva altra scelta che lasciare l’Uganda. La sua stessa madre aveva minacciato di denunciarla alla polizia perché gay, dopo aver trovato gli sms che aveva inviato alla sua first appeared on Periodico Daily.